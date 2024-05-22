Wi-Fi появится на борту всех российских самолётов с 2028 года

Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным с 2028 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

"(Предоставление Wi-Fi на борту российских самолётов станет возможным. — Прим. Life.ru) когда мы запустим [спутниковую] группировку. В 2028 году, я думаю", — цитирует главу Минцифры ТАСС.