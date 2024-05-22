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Регион
22 мая, 08:43

Wi-Fi появится на борту всех российских самолётов с 2028 года

Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным в 2028 году

Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным с 2028 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

"(Предоставление Wi-Fi на борту российских самолётов станет возможным. — Прим. Life.ru) когда мы запустим [спутниковую] группировку. В 2028 году, я думаю", — цитирует главу Минцифры ТАСС.

Как рассказывал Шадаев, первая группировка спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году.

Названы сроки появления станций 5G в городах России
Названы сроки появления станций 5G в городах России

Кстати, ранее глава Минцифры рассказывал Life.ru, что создание российского аналога американской системы спутниковой связи Starlink Илона Маска станет одной из главных задач ведомства на следующие шесть лет.

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АГН "Москва" / Сергей Киселев

Александра Вишнякова
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