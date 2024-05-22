Wi-Fi появится на борту всех российских самолётов с 2028 года
Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным в 2028 году
Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным с 2028 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.
"(Предоставление Wi-Fi на борту российских самолётов станет возможным. — Прим. Life.ru) когда мы запустим [спутниковую] группировку. В 2028 году, я думаю", — цитирует главу Минцифры ТАСС.
Как рассказывал Шадаев, первая группировка спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году.
АГН "Москва" / Сергей Киселев