Королевы бензоколонки: Полуголые россиянки устроили фотосессию на Бали, им грозит депортация

Двух моделей из России ищут на Бали после полуголой фотосессии на бензоколонке: девушки обливались бензином и демонстрировали публике достоинства своих фигур, прикрытых одеждой по минимуму. Теперь их могут депортировать, пишет SHOT.

Как рассказал полицейским владелец заправочной станции в районе Чангу, он и предположить не мог, на какие неприятности обрекает себя, разрешая девушкам пофотографироваться возле бензоколонки. Ущерб действительно впечатляет: дамы проломили крышу, расплескали на асфальте целый бак бензина АИ-90, после чего скрылись.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Самарской области модель устроила фотосессию с обнажёнкой на кладбище, чем напугала местных жителей, которые больше не хотят пускать её в своё село. Место для снимков она выбрала действительно необычное — могилу друга юности, в которого была влюблена. После беседы с полицией девушка удалила скандальные публикации, но от репутации "извращенки и маньячки" среди местных её это не избавило.