Королевы бензоколонки: Полуголые россиянки устроили фотосессию на Бали, им грозит депортация
На Бали разыскивают двух россиянок за неприличную фотосессию на бензоколонке
Двух моделей из России ищут на Бали после полуголой фотосессии на бензоколонке: девушки обливались бензином и демонстрировали публике достоинства своих фигур, прикрытых одеждой по минимуму. Теперь их могут депортировать, пишет SHOT.
Две модели-россиянки устроили фотосессию в неглиже на бензоколонке. Видео © SHOT
Как рассказал полицейским владелец заправочной станции в районе Чангу, он и предположить не мог, на какие неприятности обрекает себя, разрешая девушкам пофотографироваться возле бензоколонки. Ущерб действительно впечатляет: дамы проломили крышу, расплескали на асфальте целый бак бензина АИ-90, после чего скрылись.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Самарской области модель устроила фотосессию с обнажёнкой на кладбище, чем напугала местных жителей, которые больше не хотят пускать её в своё село. Место для снимков она выбрала действительно необычное — могилу друга юности, в которого была влюблена. После беседы с полицией девушка удалила скандальные публикации, но от репутации "извращенки и маньячки" среди местных её это не избавило.