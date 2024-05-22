ВСУ потеряли более 365 военных при наступлении российской группировки "Юг"

Военнослужащие ВС РФ группировки войск "Юг" разгромили три подразделения ВСУ, лишив их сотен бойцов и множества единиц военной техники. Об этом в ежедневной сводке о ходе СВО информирует пресс-служба Минобороны России.

"Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР", — рассказали в ведомстве.

В результате наступления российской группировки "Юг" батальоны ВСУ лишились 365 военных, двух бронемашин, 18 автомобилей, 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М119 американского производства, 105-мм британского орудия L-119.