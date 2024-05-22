Ростовского афериста экстрадировали домой из Греции, где он прожигал украденные 87 млн В МВД сообщили об экстрадиции из Афин россиянина по делу о банковских махинациях 22 мая, 11:44 В Греции полиция экстрадировала на родину россиянина. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Греции полиция экстрадировала на родину россиянина, который обвиняется в банковских махинациях и незаконном обогащении на сумму более чем 87 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД РФ.

В Греции полиция экстрадировала на родину россиянина. Видео © Telegram / МВД Медиа

"В аэропорту г. Афины представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Андрея Фрадина. Россиянин находился в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью", — уточнила представитель ведомства Ирина Волк.

Как полагает следствие, Фрадин и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц в Ростовской области, а затем через их банковские счета обналичивали деньги, в результате чего злоумышленники получили свыше 87 миллионов рублей за период с 2013-го по 2018 год. После возбуждения уголовного дела Фрадин сбежал за границу.

В 2023 году благодаря запросам в Интерпол было установлено его местонахождение. Подозреваемого задержали в Греции, а затем по ходатайству России приняли решение о его экстрадиции.

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Авторы Татьяна Миссуми