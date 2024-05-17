Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"
Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Об этом узнало нидерландское издание Het Parool.
По данным источника СМИ, футболиста выпустили на определённых условиях, но какие это условия, не уточняется. Известно лишь, что игроку пока запрещено покидать территорию Объединённых Арабских Эмиратов.
Сейчас Промес ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Напомним, на родине форварду грозит тюремный срок: ранее его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Спортсмена объявили в международный розыск, и в 2024 году его задержали за ДТП в Дубае — "Спартак" находился там на сборах. Позднее дело об аварии закрыли, но футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды.