Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Об этом узнало нидерландское издание Het Parool.

По данным источника СМИ, футболиста выпустили на определённых условиях, но какие это условия, не уточняется. Известно лишь, что игроку пока запрещено покидать территорию Объединённых Арабских Эмиратов.