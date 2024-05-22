ЦБ попросил банки оперативно убрать лимиты по суточным переводам самому себе
Центробанк рекомендовал российским банкам отменить суточный лимит переводов самому себе. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду, 22 мая, на сайте регулятора.
Человек, по мнению ЦБ, имеет право перевести всю сумму или её часть между своими счетами "с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания". Это можно сделать как по реквизитам, так и через Систему быстрых платежей (СБП), и никаких ограничений здесь быть не должно. Здесь есть только два исключения: переводы непосредственно в отделениях банков или когда речь идёт об операциях с непосредственным использованием карт.
Напомним, что с 1 мая в России вступил в силу закон, согласно которому можно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Кредитные организации не должны ограничивать количество бесплатных операций между своими счетами в сутки в пределах этой суммы.
Андрей / РБК / ТАСС