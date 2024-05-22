ЦБ попросил банки оперативно убрать лимиты по суточным переводам самому себе

Человек, по мнению ЦБ, имеет право перевести всю сумму или её часть между своими счетами "с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания". Это можно сделать как по реквизитам, так и через Систему быстрых платежей (СБП), и никаких ограничений здесь быть не должно. Здесь есть только два исключения: переводы непосредственно в отделениях банков или когда речь идёт об операциях с непосредственным использованием карт.