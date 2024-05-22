Стал известен китайский "предок" новой "Волги"

Производство новых российских автомобилей марки Volga начнётся с крупноузловой сборки (завод будет поставлять в пункты готовые детали, зачастую в виде крупных узлов, — Прим. Life.ru) с дальнейшим созданием базы производства большей части критически важных составляющих. Об этом рассказал Александр Подоплелов — глава АО "Производство легковых автомобилей", которая выкупила производственные мощности и права на торговую марку у "ГАЗ".

"Мы планируем создание отечественного производства большинства критически важных компонентов. В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов. В нижегородском автомобильном кластере есть всё, чтобы реализовать это – опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране", — сообщил он в беседе с kp.ru.

Выпуск планируют начать уже в этом году. Начать производство могут с крупноузловой сборки по примеру "Москвича", детали к которому присылают из Китая. Локализация постепенно будет наращиваться, как и призывал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Китайский "предок"

Российские власти изначально не делали секрета из того, что в производстве автомобилей будет активно участвовать Китай. Зато переговоры по этой теме с Поднебесной держались в строжайшей тайне. Три модели Volga, представленные в Нижнем Новгороде, имеют китайского "предка" марки Changan, предположил автоэксперт Игорь Моржаретто. Седан Volga С40 создали на базе Changan Raeton Plus, кроссовер Volga К30 — на Changan X5 Plus, кроссовер Volga К40 — на Changan Uni-Z. Все эти автомобили никогда не поступали в продажу в России, но с точки зрения Моржаретто выглядят очень многообещающе.

Стоит отметить, что новые "Волги" будет изготавливать не Горьковский автозавод (ГАЗ), а взявшее у него в аренду производственные мощности и права на торговую марку АО "Производство легковых автомобилей". Журналисты связались с представителями компании, где им рассказали о том, что экстерьер автомобиля будет выполнен в стиле неоклассики с чётким силуэтом кузова и отсылающему к классической Volga рисунку радиаторной решётки. Главной особенностью интерьера станет комфортный салон с полезными опциями. Автомобиль будет укомплектован функционалом помощи водителю, а мультимедийная система будет включать популярные среди россиян отечественные сервисы. Зимний пакет будет входить в щедрую базовую комплектацию.