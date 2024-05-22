Стал известен китайский "предок" новой "Волги"
Производство новой Volga начнут с крупноузловой сборки с последующим замещением
Новые модели Volga на ЦИПР. Обложка © Telegram / Русский автомобиль
Производство новых российских автомобилей марки Volga начнётся с крупноузловой сборки (завод будет поставлять в пункты готовые детали, зачастую в виде крупных узлов, — Прим. Life.ru) с дальнейшим созданием базы производства большей части критически важных составляющих. Об этом рассказал Александр Подоплелов — глава АО "Производство легковых автомобилей", которая выкупила производственные мощности и права на торговую марку у "ГАЗ".
"Мы планируем создание отечественного производства большинства критически важных компонентов. В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов. В нижегородском автомобильном кластере есть всё, чтобы реализовать это – опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране", — сообщил он в беседе с kp.ru.
Выпуск планируют начать уже в этом году. Начать производство могут с крупноузловой сборки по примеру "Москвича", детали к которому присылают из Китая. Локализация постепенно будет наращиваться, как и призывал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Китайский "предок"
Российские власти изначально не делали секрета из того, что в производстве автомобилей будет активно участвовать Китай. Зато переговоры по этой теме с Поднебесной держались в строжайшей тайне. Три модели Volga, представленные в Нижнем Новгороде, имеют китайского "предка" марки Changan, предположил автоэксперт Игорь Моржаретто. Седан Volga С40 создали на базе Changan Raeton Plus, кроссовер Volga К30 — на Changan X5 Plus, кроссовер Volga К40 — на Changan Uni-Z. Все эти автомобили никогда не поступали в продажу в России, но с точки зрения Моржаретто выглядят очень многообещающе.
Стоит отметить, что новые "Волги" будет изготавливать не Горьковский автозавод (ГАЗ), а взявшее у него в аренду производственные мощности и права на торговую марку АО "Производство легковых автомобилей". Журналисты связались с представителями компании, где им рассказали о том, что экстерьер автомобиля будет выполнен в стиле неоклассики с чётким силуэтом кузова и отсылающему к классической Volga рисунку радиаторной решётки. Главной особенностью интерьера станет комфортный салон с полезными опциями. Автомобиль будет укомплектован функционалом помощи водителю, а мультимедийная система будет включать популярные среди россиян отечественные сервисы. Зимний пакет будет входить в щедрую базовую комплектацию.
Напомним, что 21 мая в Нижнем Новгороде на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку Volga. Автомобили оценил Михаил Мишустин, обратив внимание, что они выглядят довольно современно. При этом глава правительства призвал максимально локализовать производство, по началу в отношении хотя бы тех компонентов, которые не отличаются сложности в изготовлении.