Алиханов раскрыл Life.ru главные задачи от Путина во главе Минпромторга Новый глава Минпромторга Алиханов перечислил основные задачи на своём посту 22 мая, 13:51 Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о задачах ведомства. Видео © Life.ru

Антон Алиханов, назначенный на пост руководителя Минпромторга, рассказал журналисту Life.ru об основных задачах, которые будут поставлены перед ведомством в ближайшей перспективе. По его словам, приоритетом останутся вызовы, которые обозначил президент РФ Владимир Путин перед промышленностью в связи со спецоперацией, а также будет уделяться внимание развитию роботизации.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о задачах ведомства. Видео © Life.ru

"Конечно, это взаимодействие с Министерством обороны, быстрая реакция промышленности на те вызовы, которые встают перед армией и флотом. Есть целый ряд задач, которые прямо обозначены в указе президента. Это станки, робототехника... Войти в топ-25 стран по уровню роботизации промышленности. С учётом того, насколько остро стоит кадровый вопрос здесь, это будет серьёзный вклад в решение этого вызова", — перечислил Алиханов.

Он также назвал отечественный автопром одним из важных направлений и признался, что конкуренция с китайскими производителями здесь очень серьёзная. По его словам, следует создать мощную базу по выпуску собственных автомобильных комплектующих у нас в стране, а не рассчитывать на иностранных поставщиков.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на которой впервые показали новую линейку автомобилей марки Volga. Общаясь с Антоном Алихановым, политик заметил, что руль машины произведён в Китае, и призвал к локализации запчастей.

Авторы Татьяна Миссуми