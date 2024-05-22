МИД счёл бессмысленными спекуляции Эстонии вокруг статуса "Саатсеского сапога"

В российском МИДе назвали бессмысленными спекуляции о передаче Эстонии "Саатсеского сапога" — это часть Печорского района Псковской области, географически "вдающаяся" в эстонскую территорию. Участок имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе.

Ранее власти Эстонии решили построить ограждение и дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Во внешнеполитическом ведомстве России по этому поводу заявили, что "сапог" был и остаётся территорией России, а эстонцы могут свободно проезжать по нему без бюрократии.

"В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей", — цитируют представителей МИДа наши коллеги из РБК.