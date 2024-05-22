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Яшина* отправили в ШИЗО за нарушение режима в смоленской колонии

Адвокат Бирюков сообщил, что Яшина* отправили в ШИЗО на 15 суток

22 мая, 14:05
Илья Яшин*. Обложка © ТАСС / ЕРА

Илья Яшин*. Обложка © ТАСС / ЕРА

Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина*, который отбывает наказание в колонии за дискредитацию ВС РФ, отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО). Как рассказал адвокат Михаил Бирюков, его подзащитный нарушил режим в смоленской ИК.

"Он [Илья Яшин*] встал на три минуты позже команды "подъём", и это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе", поделился юрист с РИА "Новости".

Бирюков отметил, что из-за случившегося Яшин* не смог увидеться с родителями, которые навещают его один раз в четыре месяца.

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Напомним, Яшину* было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. Суд приговорил его к 8,5 года колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать сайты в течение четырёх лет. Яшин* отбывает наказание в ИК-3 в Сафонове Смоленской области.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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