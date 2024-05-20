Налоговая заблокировала в России счета блогерши Белоцерковской*

Блогер Вероника Белоцерковская* (Belonika). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belonika

Налоговая заблокировала счета блогерши Вероники Белоцерковской* (Belonika). По данным SHOT , она задолжала государству более 1 миллиона рублей.

Как уточняет телеграм-канал, осуждённая в России предпринимательница злостно игнорирует Федеральную налоговую службу: у Белоцерковской* накопилась задолженность 1,1 миллиона рублей, из-за этого ей заморозили российские счета.