Налоговая заблокировала в России счета блогерши Белоцерковской*
Блогер Вероника Белоцерковская* (Belonika). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belonika
Налоговая заблокировала счета блогерши Вероники Белоцерковской* (Belonika). По данным SHOT, она задолжала государству более 1 миллиона рублей.
Как уточняет телеграм-канал, осуждённая в России предпринимательница злостно игнорирует Федеральную налоговую службу: у Белоцерковской* накопилась задолженность 1,1 миллиона рублей, из-за этого ей заморозили российские счета.
Напомним, что СК возбудил дело против Белоцерковской* о распространении фейков о ВС РФ ещё в марте 2022 года. Блогершу объявили в международный розыск. Её имущество на сумму 153 миллиона рублей было арестовано. Позже Басманный суд Москвы заочно приговорил Белонику* к девяти годам лишения свободы. После этого арест с имущества был снят. Сама Белоцерковская* живёт во Франции.
* Включена в реестр иноагентов.