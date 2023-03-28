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Опубликовано 28 марта 2023, 12:05

Суд снял арест с имущества блогера Белоцерковской, осуждённой за дискредитацию ВС РФ

Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Басманный суд Москвы принял решение о снятии ареста с имущества блогера Вероники Белоцерковской* (Belonika), которая была осуждена на девять лет за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении осуждённой Белоцерковской вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята", — указано в заявлении.

В суде добавили, что снять арест с имущества попросил экс-супруг Белоцерковской. Именно он подал соответствующее ходатайство.

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Напомним, что СК возбудил дело против Белоцерковской о распространении фейков о ВС РФ ещё в марте 2022 года. Блогершу объявили в международный розыск. Её имущество на сумму в 153 миллиона рублей было арестовано. Позже Басманный суд Москвы заочно приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы.

* Включена в реестр иноагентов.

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Татьяна Миссуми
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