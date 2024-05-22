Россиян предупредили, что из-за травм и ожогов лица придётся менять паспорт Адвокат Ульяненко: В случае получения травм и ожогов лица нужно менять паспорт 22 мая, 14:53 В случае изменения внешности необходимо поменять паспорт. Обложка © Shutterstock / Alexander Piragis

Граждане России могут поменять паспорт и другие документы в случае кардинального изменения внешности. И это касается не только последствий пластической хирургии, но и травм или ожогов лица, из-за которых изменилось сходство с фотографиями из документов. Для этого россияне могут обратиться в УМВД региона и написать заявление, рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

"Согласно действующему законодательству, паспорт гражданина может быть заменён, если произошли существенные изменения его внешности, а срок замены паспорта по возрасту ещё не наступил или же заявитель достиг того возраста, за которым паспорт действует бессрочно", — пояснил адвокат в беседе с NEWS.ru.

Специалист напомнил, что граждане России должны менять паспорт в обязательном порядке при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста. За несоблюдение сроков замены предусмотрены штрафы от двух до пяти тысяч рублей — в зависимости от региона.

Кстати, россиянам хотят разрешить предъявлять полиции цифровые паспорта с "Госуслуг". Сейчас по закону электронный документ вместо бумажного предъявить можно только в десяти случаях, и требование правоохранительных органов в этот список не входит.

Авторы Евгения Мосс