Россиянам хотят разрешить предъявлять полиции цифровые паспорта с "Госуслуг"

По действующему постановлению правительства электронный документ вместо бумажного предъявить можно только в десяти случаях, и требование правоохранительных органов в этот список не входит. Даванков предлагает это скорректировать, чтобы законопослушным гражданам не пришлось терять драгоценное время в отделениях полиции из-за случайно забытого паспорта.

Напомним, что электронное удостоверение личности, которое в СМИ получило неофициальное название "цифровой паспорт", получило силу указом президента России Владимира Путина от 18 сентября 2023 года. Согласно ему, документы, выданные госорганами в электронной форме в приложении "Госуслуги", в определённых случаях приравниваются к бумажным аналогам. Развивается в России и другое направление — биометрические данные. Скоро с помощью них можно будет открывать бизнес и получать посылки, также в планах использовать такой способ вообще вместо паспорта и водительских прав.