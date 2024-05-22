Путин: Поддержанные АСИ инициативы должны становиться частью нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы одобренные Агентством стратегических инициатив (АСИ) предложения включать в нацпроекты. Вопросом должны заняться правительство и ряд министерств. При этом особое внимание нужно уделить инициативам в соцсфере, а также затрагивающим бизнес-климат и подготовку кадров, подчеркнул Путин.
"Главная награда, мощный вдохновляющий стимул для активных, деятельных людей — это активное участие в развитии России, наших регионов, городов, посёлков. Поэтому гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить своё отражение в национальных проектах", — пояснил глава государства на заседании набсовета АСИ.
Также, выступая на заседании АСИ, Путин отметил, что уровень благополучия граждан России должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей.