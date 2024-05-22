Путин: Поддержанные АСИ инициативы должны становиться частью нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы одобренные Агентством стратегических инициатив (АСИ) предложения включать в нацпроекты. Вопросом должны заняться правительство и ряд министерств. При этом особое внимание нужно уделить инициативам в соцсфере, а также затрагивающим бизнес-климат и подготовку кадров, подчеркнул Путин.