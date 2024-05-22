Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Путин: Поддержанные АСИ инициативы должны становиться частью нацпроектов

22 мая, 14:39
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы одобренные Агентством стратегических инициатив (АСИ) предложения включать в нацпроекты. Вопросом должны заняться правительство и ряд министерств. При этом особое внимание нужно уделить инициативам в соцсфере, а также затрагивающим бизнес-климат и подготовку кадров, подчеркнул Путин.

"Главная награда, мощный вдохновляющий стимул для активных, деятельных людей — это активное участие в развитии России, наших регионов, городов, посёлков. Поэтому гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить своё отражение в национальных проектах", — пояснил глава государства на заседании набсовета АСИ.

Алиханов раскрыл Life.ru главные задачи от Путина во главе Минпромторга
Алиханов раскрыл Life.ru главные задачи от Путина во главе Минпромторга

Также, выступая на заседании АСИ, Путин отметил, что уровень благополучия граждан России должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!