Бербок обвинила Путина в нежелании вести диалог о мире на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала президента Российской Федерации Владимира Путина виновным в отказе от диалога по мирному разрешению украинского конфликта. Глава немецкой дипломатии сделала такое заявление во время посещения Киева.

"Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — утверждает дипломат в беседе с изданием ZDF.

Бербок объяснила, на чём основывается её утверждение, хотя сильной аргументацией это назвать сложно. Она указала на два момента, которые, по её мнению, говорят о нежелании Москвы участвовать в мирном диалоге: проведение ядерных учений Российской Федерацией и постоянные атаки по критической инфраструктуре Украины.