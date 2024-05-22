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Регион
22 мая, 15:30

Британия обвинила Китай в поставках оружия России

Глава МО Британии заявил о "доказательствах" сотрудничества РФ и КНР по оружию

У Великобритании и США есть доказательства того, что Китай планирует или уже поставляет России вооружение для его использования в специальной военной операции. С таким утверждением выступил глава Минобороны королевства Грант Шаппс. Вот только никаких доводов он так и не привёл.

"У нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — сказал он на лондонской конференции по обороне, его цитирует Independent.

В то же время министр добавил, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай и увеличение торговли между Россией и Поднебесной позволяют предположить, что между странами существуют "намного более глубокие отношения".

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Между тем в Китае недавно восхитились жёстким ответом Путина на угрозы Британии. В ответ на угрозы о возможности ударов по российским регионам с помощью британского оружия глава государства повёл себя нестандартно и поставил ультиматум — обозначил последствия провокаций со стороны Соединённого Королевства.

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Shutterstock / Dancing_Man

Николь Вербер
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