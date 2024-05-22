Британия обвинила Китай в поставках оружия России

У Великобритании и США есть доказательства того, что Китай планирует или уже поставляет России вооружение для его использования в специальной военной операции. С таким утверждением выступил глава Минобороны королевства Грант Шаппс. Вот только никаких доводов он так и не привёл.

"У нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — сказал он на лондонской конференции по обороне, его цитирует Independent.

В то же время министр добавил, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай и увеличение торговли между Россией и Поднебесной позволяют предположить, что между странами существуют "намного более глубокие отношения".