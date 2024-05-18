В ГД объяснили значение жеста Си Цзиньпина на встрече с Путиным, поразившего Запад
Депутат Толмачёв: У России и Китая особые отношения в современной геополитике
Си Цзиньпин принимает Владимира Путина в Пекине. Обложка © Life.ru
Правительства России и Китая делают очевидный акцент на выстраивании добрососедских и взаимовыгодных отношений, выражая друг другу искреннее уважение. Именно этим объясняется то, что президент России Владимир Путин в первую очередь после инаугурации посетил именно Поднебесную, а также поразившее весь мир необычное поведение председателя КНР Си Цзиньпина. Вопреки обычной сдержанности, он крепко обнял прибывшего в Пекин российского коллегу. На это в беседе с Life.ru обратил внимание депутат Госдумы Александр Толмачёв.
"Первая страна, куда едет политический лидер после своего избрания, особая. Именно на отношениях с ней делается ключевой акцент на внешнеполитическом треке. Для России в текущих условиях такой страной является Китай", — объяснил наш собеседник.
Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией демонстрируют рекордные показатели и это уже давно не новость, напомнил парламентарий. Похоже, что главной интригой переговоров глав государств стала судьба "второго фронта" на Тайване, открытия которого последние несколько лет ждут эксперты.
При этом главный вопрос, который, несомненно, обсуждался на переговорах, — экономический: как страны Глобального не-Запада могут противостоять экономической гегемонии Соединённых Штатов и их партнёров, отметил депутат. Возможно, ответ на это может дать организация БРИКС, в которой относительно недавно произошло крупное расширение с целью включить в круг участников как можно больше производителей нефти.
"Для создания единой валюты БРИКС её необходимо чем-то обеспечить. Вероятно, этим материальным активом станет нефть. Будем надеяться, что переговоры успешны. Судя по объятиям Си, всё именно так", — подытожил Толмачёв.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая во главе российской делегации. В Китае почётных гостей встретили пушечной канонадой, а также исполнением гимна России и "Подмосковных вечеров". На следующий день начались переговоры глав государств в формальной обстановке, которые продлились два с половиной часа, а по их завершении было подписано соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии. 17 мая Путин посетил Харбин, где поучаствовал в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и приехал в Харбинский политехнический университет, чтобы пообщаться со студентами.
Кстати, многие заметили "химию" между лидерами двух стран. Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, обстановка на переговорах в Пекине была более чем благожелательная. Тайный знак нашли даже в их чаепитии. Поездку Путина в Пекин оценил и востоковед, заявив, что его встретили с имперским размахом.