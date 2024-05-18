В ГД объяснили значение жеста Си Цзиньпина на встрече с Путиным, поразившего Запад

Правительства России и Китая делают очевидный акцент на выстраивании добрососедских и взаимовыгодных отношений, выражая друг другу искреннее уважение. Именно этим объясняется то, что президент России Владимир Путин в первую очередь после инаугурации посетил именно Поднебесную, а также поразившее весь мир необычное поведение председателя КНР Си Цзиньпина. Вопреки обычной сдержанности, он крепко обнял прибывшего в Пекин российского коллегу. На это в беседе с Life.ru обратил внимание депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Первая страна, куда едет политический лидер после своего избрания, особая. Именно на отношениях с ней делается ключевой акцент на внешнеполитическом треке. Для России в текущих условиях такой страной является Китай", — объяснил наш собеседник.

Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией демонстрируют рекордные показатели и это уже давно не новость, напомнил парламентарий. Похоже, что главной интригой переговоров глав государств стала судьба "второго фронта" на Тайване, открытия которого последние несколько лет ждут эксперты.

При этом главный вопрос, который, несомненно, обсуждался на переговорах, — экономический: как страны Глобального не-Запада могут противостоять экономической гегемонии Соединённых Штатов и их партнёров, отметил депутат. Возможно, ответ на это может дать организация БРИКС, в которой относительно недавно произошло крупное расширение с целью включить в круг участников как можно больше производителей нефти.