В Китае восхитились жёстким ответом Путина на угрозы Британии
Sohu: Путин выдвинул ультиматум Великобритании в ответ на угрозы
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин повёл себя нестандартно, отвечая на заявление Лондона о возможности ударов по российским регионам с помощью британского оружия. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Авторы статьи пояснили, что глава российского государства поставил Британии ультиматум — так он обозначил последствия провокаций со стороны Соединённого Королевства. В материале отметили, что действия Путина, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, в итоге привели к тому, что Лондон смягчил свою воинственную риторику.
Кроме того, дополнительно было объявлено о вводе в строй новой баллистической ракеты "Булава". По словам авторов статьи, это только подчёркивает серьёзность намерений России.
Напомним, 6 мая в Генштабе РФ сообщили о начале подготовки к учениям с участием ракетных соединений, авиации, а также сил Военно-морского флота. Сообщалось, что такое решение было принято в ответ на угрозы стран Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к возможному столкновению. В МИД РФ отметили, что подготовительные мероприятия должны остудить "горячие головы" Запада. Российский лидер Владимир Путин пояснил, что учения являются плановыми.