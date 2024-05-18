В Китае восхитились жёстким ответом Путина на угрозы Британии

Президент России Владимир Путин повёл себя нестандартно, отвечая на заявление Лондона о возможности ударов по российским регионам с помощью британского оружия. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы статьи пояснили, что глава российского государства поставил Британии ультиматум — так он обозначил последствия провокаций со стороны Соединённого Королевства. В материале отметили, что действия Путина, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, в итоге привели к тому, что Лондон смягчил свою воинственную риторику.