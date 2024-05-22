Глухонемой россиянин сорвался с 9-го этажа, пытаясь попасть в квартиру через окно. Его подруга в этот момент спала дома В Подмосковье мужчина разбился, перелезая в квартиру на 9-м этаже через балкон 22 мая, 15:55 Мужчина упал с 9-го этажа в Ивантеевке. Обложка © freepik

В подмосковной Ивантеевке 55-летний глухонемой мужчина сорвался с девятого этажа и разбился, когда пытался попасть в свою квартиру через балкон. О трагедии пишет сайт MK.ru.

21 мая мужчина вернулся домой, но ему никто не открыл. В квартире в тот момент находилась его сожительница, которая тоже имеет проблемы со слухом. Женщина закрыла дверь изнутри и крепко уснула. Тогда ивантеевец решил перелезть через окно подъезда, чтобы попасть домой через балкон. Однако мужчина не удержался, рухнул вниз и скончался от полученных травм.

Как позже выяснилось, в тот день сожительница приняла на ночь сильнодействующее снотворное и уснула. По словам соседей, пара никогда не скандалила, их хорошо знали и считали приятными людьми.

Ранее сообщалось, что туристка из России погибла в Непале, выпав из окна отеля Yatri Suites на пятом этаже. Местные правоохранители утверждают, что это был несчастный случай.

Авторы Татьяна Миссуми