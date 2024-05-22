Франция провела испытание обновлённой ядерной ракеты ASMPA
Франция провела первое испытание обновлённой ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд. Об этом объявил министр Вооружённых сил республики Себастьен Лекорню.
"Самолёт ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", — написал он в соцсети X.
А ранее США на полигоне в Лос-Аламосе, в штате Невада, провели ядерные испытания. В официальном заявлении Национального управления ядерной безопасности (NNSA) это называлось "субкритический эксперимент." Контролируемый взрыв состоялся 14 мая, его цель — подтвердить безопасность и надёжность американского ядерного арсенала.