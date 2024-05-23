В Петербурге отобрали лучшие эскизы будущего мемориала Ленинградской битвы

В Санкт-Петербурге определили пять вариантов будущего мемориального комплекса, посвящённого Ленинградской битве. Их выбрали по итогам первого этапа архитектурно-градостроительного конкурса, результаты которого объявили в историческом парке "Россия — моя история", пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Всего жюри отбирало 12 вариантов, представленных архитектурными бюро и мастерскими города. В финале оказались эскизы от "А.Лен", "Земцов, Кондиайн и партнёры", "Интерколумниума", архитектурной мастерской Мамошина М.А., а также "Студии 44".











Решение о строительстве мемориала принял губернатор города Александр Беглов по поручению президента страны Владимира Путина. Памятник появится в историческом районе Большое Пулково, где в годы войны проходили одни из самых ожесточённых боёв за Ленинград. Выставка с эскизами в парке "Россия — моя история" продлится до 29 мая.