Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов 22 мая, 17:03 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Правительство РФ до 1 октября разработает программы социально-экономического развития для десяти отстающих регионов страны. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ появился на сайте Кремля.

"Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей на 2025–2030 годы", — отмечается в тексте.

На реализацию программ планируется выделять из федерального бюджета как минимум по 10 миллиардов рублей ежегодно в качестве дополнительных субсидий регионам.

А ранее в АСИ представили пятёрку регионов России с самым высоким качеством жизни. Как заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета, в России рейтинг по качеству жизни возглавили Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Авторы Татьяна Миссуми