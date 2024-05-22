Приняли себя со всеми складочками: Россияне оценили готовность своей фигуры к пляжному сезону Опрос показал, что почти половина россиян не смогла похудеть к лету 22 мая, 19:21 Россияне не смогли похудеть к лету. Обложка © freepik

Почти половина опрошенных россиян (43%) не успела подготовить свою фигуру к летнему отдыху, несмотря на усиленные диеты и занятия в спортзале. Об этом говорят результаты опроса kp.ru, проведённого среди 3,9 тысячи респондентов.

При этом 23% участников исследования заявили, что вообще не худели, а решили принять себя со всеми недостатками и лишними складочками на животе. Ещё 21% признались, что продолжают сидеть на диетах и активно двигаться ради пляжного сезона, но им удалось добиться лишь незначительных результатов.

А вот 11% респондентов гордо заявили, что находятся в отличной форме и готовы хоть сейчас щеголять по пляжу и ловить восхищённые взгляды отдыхающих. При этом 2% так и не смогли определиться с ответом, подчеркнув, что вообще не интересуются своим весом и внешностью.

А ранее Life.ru писал, что каждый третий житель РФ, работающий из дома, всё время наведывается к холодильнику. Тем самым у удалёнщиков вырабатывается склонность к ожирению и неконтролируемое желание постоянно что-то жевать. Кстати, любопытно, что около трети опрошенных раздражаются, когда кто-то другой из домашних подходит к холодильнику.

Авторы Татьяна Миссуми