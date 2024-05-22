Советская актриса Елена Муратова умерла в возрасте 92 лет

На 93-м году жизни скончалась актриса театра и кино, театральный педагог, заслуженная артистка РФ Елена Муратова. О трагичном событии сообщил Институт современного искусства.

Елена Муратова. Кадр из фильма © "По ту сторону" (1958), режиссёр Фёдор Филиппов, сценаристы Виктор Кин, Алексей Симуков / kino-teatr

"Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой", — говорится на сайте учебного учреждения.

Там также добавили, что актриса заряжала студентов и коллег своей страстью к сцене и театральному искусству, в то же время она была невероятно чутким и отзывчивым педагогом.