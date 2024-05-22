"Не видели": В США ответили Британии на обвинения в адрес Китая о поставках оружия России

Вашингтон не в курсе того, что Китай якобы планирует поставить России оружие, чтобы ВС РФ применяли его в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что американская сторона выражает опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России уже на протяжении двух лет. В то же время помощник американского лидера подчеркнул, что в Белом доме "не видели этого в 2022 году, не видели этого в 2023 году и не видели этого до настоящего момента".

Кроме того, Салливан заявил, что планирует провести консультации с представителями британского правительства, чтобы "понять, к чему именно относилось это высказывание".