Путин разрешил American Express Bank провести добровольную ликвидацию в России
Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО American Express Bank провести добровольную ликвидацию в России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью "Америкэн экспресс банк" мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.
Напомним, что банк работает на территории нашей страны уже более 15 лет. Учредителем кредитной организации является американская компания American Express. Между тем недавно стало известно, что западные банки, которые приняли решение остаться в России, в прошлом году уплатили вчетверо больше налогов. По подсчётам экспертов, сумма составила около 800 миллионов евро.
Life.ru