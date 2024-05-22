Путин разрешил American Express Bank провести добровольную ликвидацию в России

Напомним, что банк работает на территории нашей страны уже более 15 лет. Учредителем кредитной организации является американская компания American Express. Между тем недавно стало известно, что западные банки, которые приняли решение остаться в России, в прошлом году уплатили вчетверо больше налогов. По подсчётам экспертов, сумма составила около 800 миллионов евро.