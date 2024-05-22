Испугались собаки: Пермские волонтёры нашли потерявшихся в лесу сатанистов

Отработку навыков по спасению потерявшихся в лесу людей провели добровольцы из Пермского края. Они несколько часов искали в лесу группу сатанистов, передаёт SHOT.

Согласно легенде четверо местных жителей в исполнении актёров проводили сатанинский обряд, перепутали проходящую мимо собаку с волком, испугались и разбежались в разные стороны. Одна из участниц вышла к ближайшей деревне и позвала на помощь.

Волонтёры несколько часов искали по лесу придуманных сатанистов. Видео © SHOT

Поисками занялись порядка ста человек из отряда имени Ирины Бухановой, развернули реальный штаб, обошли местность, разослали листовки с ориентировками. В итоге все пропавшие были найдены.

"Полевые учения весенние. Мы готовимся к сезону, проводим обучения для новичков. Совместно со Следственным комитетом по Пермскому краю, МЧС и краевой службой спасения. Более ста человек отрабатывают задачи, работают в штабе. Это радисты-картографы, инфорги и координатор, который ведёт поиск. В отряде сейчас 280 волонтёров. Из них актив — 100. И ещё молодая гвардия — юные волонтёры отряда. Это подростки, которые помогают нам в поиске без вести пропавших людей", — рассказала руководитель поискового отряда Ксения Котова.