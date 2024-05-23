В Благовещенске открыли самую большую в Евразии светомузыкальную аллею фонтанов
В Благовещенске состоялось открытие светомузыкального фонтанного комплекса, ставшего самым крупным в Евразии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Амурской области.
В Благовещенске состоялось открытие светомузыкального фонтанного комплекса, ставшего самым крупным в Евразии. Видео © Telegram / Амурская область | Правительство
Площадь аллеи фонтанов — порядка 3000 квадратных метров. Она расположена на территории строящегося культурного центра "Трибуна холл". Из 12 чаш бьют свыше 2000 водных струй, всё это дополняют прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение.
Ранее в столице Японии Токио состоялось световое шоу, которое городские власти называют крупнейшим в мире. К слову, соответствующую заявку они уже направили в Книгу рекордов Гиннесса.
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