В Благовещенске открыли самую большую в Евразии светомузыкальную аллею фонтанов

В Благовещенске состоялось открытие светомузыкального фонтанного комплекса, ставшего самым крупным в Евразии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Амурской области.

В Благовещенске состоялось открытие светомузыкального фонтанного комплекса, ставшего самым крупным в Евразии. Видео © Telegram / Амурская область | Правительство

Площадь аллеи фонтанов — порядка 3000 квадратных метров. Она расположена на территории строящегося культурного центра "Трибуна холл". Из 12 чаш бьют свыше 2000 водных струй, всё это дополняют прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение.