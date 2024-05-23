Путин одобрил план губернатора Липецкой области Артамонова идти на второй срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Липецкой области Игоря Артамонова повторно баллотироваться на выборах руководителя региона. Впервые его избрали на эту должность в 2018 году.

Также во время разговора Артамонов рассказал о ситуации в экономике области.

"Ваши поручения по работе с семьями мобилизованных выполняются. Внедрение системы "Патронаж", когда за каждой семьёй — куратор, дало свои результаты. Очень позитивная оценка от ребят, которые возвращаются, от семей. Мы решили распространить эту программу и на многодетных и на людей пожилого возраста", — рассказал Артамонов.