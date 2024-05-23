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Регион
22 мая, 21:26

Путин одобрил план губернатора Липецкой области Артамонова идти на второй срок

Игорь Артамонов Обложка © Kremlin.ru

Игорь Артамонов Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Липецкой области Игоря Артамонова повторно баллотироваться на выборах руководителя региона. Впервые его избрали на эту должность в 2018 году.

"Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряжённо, и результаты видно", — подчеркнул Путин.

Также во время разговора Артамонов рассказал о ситуации в экономике области.

Владимир Путин беседует по видеосвязи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Ваши поручения по работе с семьями мобилизованных выполняются. Внедрение системы "Патронаж", когда за каждой семьёй — куратор, дало свои результаты. Очень позитивная оценка от ребят, которые возвращаются, от семей. Мы решили распространить эту программу и на многодетных и на людей пожилого возраста", — рассказал Артамонов.

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Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 48-летний Илья Середюк собирается участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Анатолий Симоненко
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