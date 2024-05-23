Путин одобрил план губернатора Липецкой области Артамонова идти на второй срок
Игорь Артамонов Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Липецкой области Игоря Артамонова повторно баллотироваться на выборах руководителя региона. Впервые его избрали на эту должность в 2018 году.
"Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряжённо, и результаты видно", — подчеркнул Путин.
Также во время разговора Артамонов рассказал о ситуации в экономике области.
Владимир Путин беседует по видеосвязи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Ваши поручения по работе с семьями мобилизованных выполняются. Внедрение системы "Патронаж", когда за каждой семьёй — куратор, дало свои результаты. Очень позитивная оценка от ребят, которые возвращаются, от семей. Мы решили распространить эту программу и на многодетных и на людей пожилого возраста", — рассказал Артамонов.
Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 48-летний Илья Середюк собирается участвовать в предстоящих выборах главы региона.