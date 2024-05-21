Врио главы Кузбасса Середюк намерен участвовать в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 48-летний Илья Середюк собирается участвовать в предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщил сам политик.

"Многое сделано, я знаю стиль, который задан. Сейчас самое главное — не потерять набранных темпов и сохранить динамику, чтобы общество и инвесторы, которые зашли в Кузбасс, увидели продолжение курса", — указал Середюк в беседе с журналистами.

По его словам, с поставленными задачами можно будет справиться, особенно при поддержке назначенного министром энергетики РФ Сергея Цивилёва (бывший глава Кузбасса). Середюк дополнил, что окончательное решение о выдвижении будет принято после объявления избирательной кампании.

Середюк с 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, а также был заместителем губернатора Кемеровской области. С 2016 года политик был назначен главой Кемерова. В 2022 году он был назначен на пост первого заместителя губернатора — председателя Правительства Кузбасса.