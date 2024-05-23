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Регион
22 мая, 22:23

Путин поддержал Шумкова в желании баллотироваться главой Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Kremlin.ru

Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова в его желании выдвинуться на должность главы региона в сентябре. Беседуя по видеосвязи, Путин подчеркнул, что Шумков на этом посту напряжённо работал.

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова в его желании выдвинуться на должность главы региона в сентябре. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан, людей, которые проживают на территории. Мне кажется, что это вполне достижимая для вас задача и цель, и что вы работали напряжённо в предыдущее время. Надеюсь, что люди это тоже заметили, обратили на это внимание. Тем не менее нужно напрямую к людям идти, показывать, что сделано, и говорить, что планируете. Я со своей стороны желаю вам всего доброго, успехов", — сообщил Путин.

Глава государства также попросил Шумкова плотнее заняться вопросами здравоохранения в регионе.

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Ранее Путин поддержал намерение губернатора Липецкой области Игоря Артамонова повторно баллотироваться на выборах руководителя региона. Впервые его избрали на эту должность в 2018 году.

Анатолий Симоненко
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