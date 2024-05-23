Австрийский регулятор OMV предупредил о риске прекращения поставок газа из РФ

Австрия рискует лишиться российского газа, если суд обяжет местный нефтегазовый регулятор OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) прекратить платежи по контракту с "Газпром экспортом" и переадресовать их на счёт некой "крупной европейской энергетической компании". Об этом говорится в заявлении OMV.

"В случае такого правоприменения OGMT считает вероятным, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа по контракту с OGMT, что отразится на австрийском газовом рынке. Эта оценка основана на поведении "Газпром экспорта" в аналогичных ситуациях", — считают в Вене.

В сообщении компании также говорится, что австрийцы не останутся без голубого топлива при любом развитии событий. OMV имеет собственные производственные мощности, а также долгосрочные контракты с ведущими европейскими поставщиками энергоресурса.