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22 мая, 23:58

Австрийский регулятор OMV предупредил о риске прекращения поставок газа из РФ

Австрия рискует лишиться российского газа, если суд обяжет местный нефтегазовый регулятор OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) прекратить платежи по контракту с "Газпром экспортом" и переадресовать их на счёт некой "крупной европейской энергетической компании". Об этом говорится в заявлении OMV.

"В случае такого правоприменения OGMT считает вероятным, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа по контракту с OGMT, что отразится на австрийском газовом рынке. Эта оценка основана на поведении "Газпром экспорта" в аналогичных ситуациях", — считают в Вене.

В сообщении компании также говорится, что австрийцы не останутся без голубого топлива при любом развитии событий. OMV имеет собственные производственные мощности, а также долгосрочные контракты с ведущими европейскими поставщиками энергоресурса.

В Австрии рискнули законодательно отказаться от газа из РФ, но за четыре года
В Австрии рискнули законодательно отказаться от газа из РФ, но за четыре года

Напомним, что Европа всё ещё является крупнейшим покупателем российского газа, несмотря на многочисленные санкции. На долю ЕС приходится почти половина экспорта СПГ из РФ.

Обложка ©

Unsplash / Martin Adams

Илья Пушкарев
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