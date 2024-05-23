Вашингтон хочет отдать контроль над КПП Рафах в руки ЕС

Администрация США ведёт переговоры с Евросоюзом, Египтом, а также Израилем, обсуждая возможность передачи контроля над КПП Рафах на границе сектора Газа, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

Так Штаты хотят выйти из тупика, в котором оказались Израиль и Египет в вопросе обеспечения безопасности на границе. Вашингтон просит миссию ЕС оказать помощь в открытии и контролировании пункта на территории сектора Газа в ситуации, когда Израиль может осуществить военную операцию в городе на юге палестинского анклава. По данным издания, американские чиновники уже несколько недель выступают посредниками в израильско-египетских переговорах, пытаясь заключить сделку.

Египетские чиновники хотят, чтобы КПП контролировали жители Газы. В Израиле выступают за другую структуру, так как раньше в их число входили члены ХАМАС. В Штатах рассматривают вариант с нейтральной стороной, которой должна стать миссия Евросоюза по оказанию помощи на границе в пункте пропуска Рафах (EUBAM Rafah), ранее работавшая в секторе Газа, но приостановившая деятельность в 2007 году после прихода ХАМАС к власти.