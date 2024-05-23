Полицейский из Уфы украл у убитой горем матери 15 млн в ходе расследования смерти её сына

В Уфе сотрудник полиции обманом заставил пенсионерку отдать ему 15 миллионов рублей, убедив женщину, что на её жизнь готовит покушение наёмный убийца по заказу её невестки. Пенсионерка заложила свою недвижимость (дом, квартиру, автомобиль) и оформила несколько кредитов. А подобрался оборотень в погонах к убитой горем женщине в ходе расследования смерти её сына, пишет SHOT.

Полицейский из Уфы убедил пенсионерку отдать ему 15 миллионов рублей под предлогом защиты от киллеров. Видео © SHOT

"Он мне сказал, что проводится оперативное мероприятие. МВД просит меня помочь им участвовать в этом мероприятии, я согласилась. Сказал, что если этого заказчика не поймают, то может быть второе покушение, которое они не смогут предотвратить. Он тут ещё сказал, что прощупалась связь моей снохи с этим заказчиком. Они подали заявление на выезд в Египет, и им надо 15 миллионов долларов, они станут почётными гражданами, и Россия не сможет их достать", — рассказала обманутая женщина.

70-летняя Галина Маломожнова осталась одна после того, как её муж умер, а сын пропал без вести. Как потом выяснилось, он замёрз насмерть в лесу. Спустя несколько лет после этих трагических событий женщину начал донимать звонками служащий МВД по имени Александр Ганеев, занимавшийся расследованием дела её сына. Правоохранитель заявил пенсионерке, что за ней следят и собираются убить, а стоит за этим её невестка. Махинатор предложил Галине способ вычислить и поймать заказчика, который потребует участия пенсионерки в "оперативной разработке" и сохранения всего происходящего в тайне. В первую очередь женщина должна была переехать на "конспиративную квартиру", в которой было установлено множество камер видеонаблюдения.

Уже там полицейский забрал у "подопечной" мобильный телефон и надел на неё GPS-трекер, объяснив это соображениями безопасности. Также он запретил Галине выходить из квартиры и общаться с кем бы то ни было. Стоило женщине снять датчик, как Ганеев сразу же узнавал об этом, звонил ей и требовал надеть устройство обратно.

Весь этот спектакль был нужен Ганееву для того, чтобы запугать бабушку и заставить поверить в легенду о покушении. А дальше он уговорил жертву, чтобы та заложила свой частный дом, трёхкомнатную квартиру, машину, оформила на себя несколько кредитов и взяла в долг у знакомых. Все собранные деньги она отдала полицейскому в руки. Тот обещал всё вернуть, как только преступников задержат с поличным при получении оплаты за планируемое убийство.