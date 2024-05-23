Митинг в Мексике закончился трагедией из-за урагана: 9 погибших и 60 пострадавших
Девять человек погибли и 60 пострадали при обрушении сцены на митинге в Мексике
Во время проведения митинга в мексиканском штате Нуэво-Леон обрушилась огромная сцена. Упавшие на толпу конструкции убили минимум девять человек, более 60 пострадали, сообщил губернатор Самуэль Гарсия.
В Мексике огромная сцена рухнула на участников митинга в рамках избирательной кампании кандидата в президенты. Видео © X / ¿Por qué es Tendencia?
"Раненые уже проходят лечение. Сейчас я вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин направляюсь в клиники и больницы, чтобы оказать помощь пострадавшим и их семьям, с которыми мы поддерживаем связь с самого первого момента", — написал глава штата на личной странице в социальной сети X, рекомендовав гражданам не покидать дома из-за штормового ветра.
Именно погодные условия и стали причиной трагедии на митинге: шквал ветра снёс заднюю часть сцены, вызвав обрушение. На опубликованных в социальных сетях роликах можно увидеть, как часть конструкции с гигантским плакатом пронеслась над выступающими на сцене людьми и упала на зрителей. Митинг был завершающим этапом президентской кампании Майнеса, мероприятие получило максимальную поддержку его политической партии Movimiento Ciudadano, представителем которой является и губернатор Гарсия.
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