Митинг в Мексике закончился трагедией из-за урагана: 9 погибших и 60 пострадавших

Во время проведения митинга в мексиканском штате Нуэво-Леон обрушилась огромная сцена. Упавшие на толпу конструкции убили минимум девять человек, более 60 пострадали, сообщил губернатор Самуэль Гарсия.

В Мексике огромная сцена рухнула на участников митинга в рамках избирательной кампании кандидата в президенты. Видео © X / ¿Por qué es Tendencia?

"Раненые уже проходят лечение. Сейчас я вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин направляюсь в клиники и больницы, чтобы оказать помощь пострадавшим и их семьям, с которыми мы поддерживаем связь с самого первого момента", — написал глава штата на личной странице в социальной сети X, рекомендовав гражданам не покидать дома из-за штормового ветра.

Именно погодные условия и стали причиной трагедии на митинге: шквал ветра снёс заднюю часть сцены, вызвав обрушение. На опубликованных в социальных сетях роликах можно увидеть, как часть конструкции с гигантским плакатом пронеслась над выступающими на сцене людьми и упала на зрителей. Митинг был завершающим этапом президентской кампании Майнеса, мероприятие получило максимальную поддержку его политической партии Movimiento Ciudadano, представителем которой является и губернатор Гарсия.