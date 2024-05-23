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23 мая, 07:25

Митинг в Мексике закончился трагедией из-за урагана: 9 погибших и 60 пострадавших

Девять человек погибли и 60 пострадали при обрушении сцены на митинге в Мексике

Во время проведения митинга в мексиканском штате Нуэво-Леон обрушилась огромная сцена. Упавшие на толпу конструкции убили минимум девять человек, более 60 пострадали, сообщил губернатор Самуэль Гарсия.

В Мексике огромная сцена рухнула на участников митинга в рамках избирательной кампании кандидата в президенты. Видео © X / ¿Por qué es Tendencia?

"Раненые уже проходят лечение. Сейчас я вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин направляюсь в клиники и больницы, чтобы оказать помощь пострадавшим и их семьям, с которыми мы поддерживаем связь с самого первого момента", написал глава штата на личной странице в социальной сети X, рекомендовав гражданам не покидать дома из-за штормового ветра.

Именно погодные условия и стали причиной трагедии на митинге: шквал ветра снёс заднюю часть сцены, вызвав обрушение. На опубликованных в социальных сетях роликах можно увидеть, как часть конструкции с гигантским плакатом пронеслась над выступающими на сцене людьми и упала на зрителей. Митинг был завершающим этапом президентской кампании Майнеса, мероприятие получило максимальную поддержку его политической партии Movimiento Ciudadano, представителем которой является и губернатор Гарсия.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как 13 мая колоссальных размеров рекламный щит упал на заправочный комплекс в Мумбае, сравняв с землёй одно из зданий. Сообщалось о трёх жертвах и по меньшей мере 59 раненых. Причиной тоже стал шквальный ветер, который вместе с дождём принесла мощная пыльная буря, сковавшая работу аэропорта и общественного транспорта.

Обложка ©

X / ¿Por qué es Tendencia?

Юрий Лысенко
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