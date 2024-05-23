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Регион
23 мая, 08:13

Глава Минфина поддержал идею депутатов и бизнеса сохранить ставку НДС

Министерство финансов России согласно с предложением депутатов и предпринимателей не поднимать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) выше её текущего уровня в 20%, чтобы не провоцировать рост инфляции. Об этом во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме сказал глава Минфина Антон Силуанов.

"Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведённых консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", — заявил министр.

Силуанов: В случае изменения ставки НДФЛ допсредства направят на решение проблем
Силуанов: В случае изменения ставки НДФЛ допсредства направят на решение проблем

Ранее Силуанов заявил, что российское Министерство финансов обеспечит амнистию в рамках реформированной налоговой системы для тех организаций, которые не станут дробить бизнес и будут работать "вбелую". Министр добавил, что изменения в налогообложении для предпринимателей не должны сказываться на инвестиционных проектах, которым предоставили гарантии стабильной работы. Кроме того, реформа не должна затронуть 95% предприятий малого бизнеса.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Юрий Лысенко
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