Силуанов рассказал, на кого распространится налоговая амнистия

Минфин России предоставит в обновлённой налоговой системе амнистию для тех компаний, которые откажутся от дробления бизнеса и начнут работать "в белую". Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать "в белую" и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее", — сказал Силуанов, выступая на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он также отметил, что налоговые изменения для бизнеса не должны затронуть инвестиционные проекты, которым были гарантированы стабильные условия. Более того, по словам министра, они не должны коснуться 95% малых предприятий.

Ранее стало известно, что Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса и обсудил их с предпринимателями. Как сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута, в ближайшие две-три недели регулятор завершит обсуждение параметров с Минфином и Минэкономразвития, после чего начнётся дискуссия с Госдумой.