Силуанов рассказал, на кого распространится налоговая амнистия
Силуанов: За работу "в белую" бизнесу дадут налоговую амнистию
Минфин России предоставит в обновлённой налоговой системе амнистию для тех компаний, которые откажутся от дробления бизнеса и начнут работать "в белую". Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
"Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать "в белую" и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее", — сказал Силуанов, выступая на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он также отметил, что налоговые изменения для бизнеса не должны затронуть инвестиционные проекты, которым были гарантированы стабильные условия. Более того, по словам министра, они не должны коснуться 95% малых предприятий.
Ранее стало известно, что Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса и обсудил их с предпринимателями. Как сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута, в ближайшие две-три недели регулятор завершит обсуждение параметров с Минфином и Минэкономразвития, после чего начнётся дискуссия с Госдумой.
Напомним, в России могут провести налоговую реформу. Президент Владимир Путин предложил перейти на прогрессивное налогообложение, призвав сделать это бремя более справедливым, обязав более богатых платить в бюджет больше денег. Уже сегодня, 20 мая, в Госдуме прошло публичное обсуждение реформы.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев