Посольство КНР: Утверждения Лондона о поставках оружия России беспочвенны
Посольство КНР в Лондоне назвало беспочвенными утверждения министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках летального оружия Российской армии. Об этом говорится в распространённом в четверг, 23 мая, заявлении дипмиссии.
Там говорится, что Пекин активно работает над "продвижением мирных переговоров" и "содействием политическому урегулированию", а также продолжает придерживаться "разумного и ответственного подхода" к экспорту вооружений.
"Соответствующие высказывания британского политика совершенно беспочвенны. Китай занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу", — сказано в сообщении дипмиссии.
Ранее Грант Шэппс заявил, что у Великобритании и США якобы есть доказательства того, что Китай планирует или уже поставляет России вооружение для его использования в специальной военной операции. Вот только никаких доводов он так и не привёл.
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