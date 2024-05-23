Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:43

Посольство КНР: Утверждения Лондона о поставках оружия России беспочвенны

Посольство КНР в Лондоне назвало беспочвенными утверждения министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках летального оружия Российской армии. Об этом говорится в распространённом в четверг, 23 мая, заявлении дипмиссии.

Там говорится, что Пекин активно работает над "продвижением мирных переговоров" и "содействием политическому урегулированию", а также продолжает придерживаться "разумного и ответственного подхода" к экспорту вооружений.

"Соответствующие высказывания британского политика совершенно беспочвенны. Китай занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу", — сказано в сообщении дипмиссии.

Посол КНР Лю Пэнъюй: Китай не поставляет оружие участникам конфликта на Украине
Посол КНР Лю Пэнъюй: Китай не поставляет оружие участникам конфликта на Украине

Ранее Грант Шэппс заявил, что у Великобритании и США якобы есть доказательства того, что Китай планирует или уже поставляет России вооружение для его использования в специальной военной операции. Вот только никаких доводов он так и не привёл.

Обложка ©

Shutterstock / LP2 Studio

Марина Калегина
  • Новости
  • кнр
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров