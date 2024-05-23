Посольство КНР: Утверждения Лондона о поставках оружия России беспочвенны

Посольство КНР в Лондоне назвало беспочвенными утверждения министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках летального оружия Российской армии. Об этом говорится в распространённом в четверг, 23 мая, заявлении дипмиссии.

Там говорится, что Пекин активно работает над "продвижением мирных переговоров" и "содействием политическому урегулированию", а также продолжает придерживаться "разумного и ответственного подхода" к экспорту вооружений.

"Соответствующие высказывания британского политика совершенно беспочвенны. Китай занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу", — сказано в сообщении дипмиссии.