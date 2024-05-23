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Регион
23 мая, 10:01

В США девушка украла 50 бюстгальтеров из магазина и вернулась на следующий день

В США рецидивистка за одно посещение магазина украла 50 бюстгальтеров, а спустя время вернулась, чтобы повторить свои деяния, но её задержали стражи порядка. Об этом сообщили на Syracuse.com.

Злоумышленницей оказалась 24-летняя Претти Александр. Она пришла в торговый центр Destiny в городе Сиракузы штата Нью-Йорк, где сначала "обчистила" магазин косметической продукции Bath and Body Works. А спустя 15 минут перешла в отдел известного бренда белья Victoria’s Secret, где умудрилась украсть около 50 бюстгальтеров на общую сумму 2597 долларов (более 230 тысяч рублей).

Но на этом воровка решила не останавливаться и на следующий день вернулась. На этот раз она украла продукцию на 2168 долларов (195 тыс. рублей). При этом за десять дней до этого девушка успела обворовать магазин PINK. В итоге её задержали и поместили под стражу. Как выяснилось, ранее девушке было запрещено появляться в данном торговом центре до 2025 года, ей уже предъявляли обвинение по семи эпизодам кражи.

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А ранее Life.ru рассказывал криминальную историю из интеллигентного Петербурга, где мужчина украл несколько бутылок пива из "газели". Это произошло во время разгрузки. Грузчики принялись выносить товар из машины, в том числе ящики с пивом. Это заметил проходивший рядом мужчина и решил присвоить себе девять полуторалитровых бутылок пенного.

Обложка ©

Freepik

Евгения Мосс
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