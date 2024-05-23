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23 мая, 10:00

Появилось видео рейда ОМОНа на подмосковный склад Wildberries, задержано 18 человек

Росгвардия проверяют склад Wildberries в Электростали, 18 человек задержаны

Сотрудники Росгвардии на складе Wildberries в Электростали. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сотрудники Росгвардии на складе Wildberries в Электростали. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Электростали на склад интернет-магазина Wildberries сегодня пожаловали сотрудники Росгвардии и ФСБ. Руководство маркетплейса объяснило это плановой проверкой документов, которую проводят правоохранительные органы. Видео рейда публикует SHOT ПРОВЕРКА.

Сотрудники Росгвардии приехали на склад Wildberries в Электростали. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Силовики забрали из складского помещения 18 человек. По сведениям телеграм-канала, цель визита ФСБ и Росгвардии заключается в поиске иностранных работников, чьи документы просрочены.

В Wildberries поспешили заверить, что мероприятие ОМОНа на складе в Электростали не окажет влияния на работу объекта. Она представляет собой "плановую проверку документов исполнителей в рамках работы правоохранительных органов", отметили там.

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Владимир Озеров
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