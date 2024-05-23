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23 мая, 10:27

В Госдуме напомнили Европе, что США — это союзник, который всегда держит нож за спиной

Депутат Спиридонов — о карте ударов ATACMS по РФ: США окончательно потеряли стыд

Демонстрация конгрессменом Майклом Макколом в комитете Палаты представителей США карты территорий Российской Федерации с отмеченной зоной поражения американских ракет ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины, говорит о том, что Соединённые Штаты окончательно отказались от соблюдения даже видимости приличий на международной арене. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Александр Спиридонов.

Конгрессмен Майкл Маккол показал на заседании карту России с зоной поражения ракетами США © Кадр видео C-SPAN

Конгрессмен Майкл Маккол показал на заседании карту России с зоной поражения ракетами США © Кадр видео C-SPAN

"США давно потеряли всякий стыд: об этом говорит и сегодняшний факт, когда во время слушаний в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам продемонстрировали карту российской территории с зоной, которую могут накрыть американские ракеты ATACMS в руках ВСУ", — считает парламентарий.

Когда же лидеры европейских стран одумаются и поймут, что на месте карты нашей страны у американцев в руках может оказаться карта и их страны, и они в открытую будут обсуждать, как её бомбить?!

Александр Спиридонов

Депутат Государственной думы

По его мнению, это может произойти в любой момент, стоит только европейцам перестать плясать под дудку Штатов. Как они тогда будут оправдываться перед своим народом? Канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие политики уже "наломали достаточно дров", ввергнув свои страны в крайне бедственное положение.

"Но, видимо, им мало. И они продолжают подобострастно услужливать Америке, не догадываясь, что у той всегда нож за спиной", — заключил собеседник Life.ru.

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Напомним, 22 мая во время слушаний в Комитете Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранных делам конгрессмен и председатель коллегиального органа Майкл Маккол показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту с обозначенными на российской территории зонами, куда можно наносить удары ракетами ATACMS, переданными в распоряжение ВСУ. Он призвал отозвать запрет, который не позволяет киевскому режиму атаковать оружием НАТО российские земли.

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Wikipedia

Ольга Годуненко
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