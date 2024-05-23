Антонов разглядел в опасной выходке США истерику от успехов ВС РФ на Украине
Антонов счёл опасными призывы использовать оружие США для ударов ВСУ по России
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о призывах конгрессменов США позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Дипломат уверен, что целью этих провокационных заявлений является дальнейшее втягивание Соединённых Штатов в вооружённый конфликт.
"Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока", — считает глава посольства.
Антонов подчеркнул, что считает подобные выходки опасными и безрассудными. Американские политики вынуждены идти на рискованные шаги, так как продвижение подразделений ВС РФ на фронте вызывает у них истерику, считает дипломат.
"Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растёт в геометрической прогрессии не по дням, а по часам", — подытожил он.
Киев попросил у Вашингтона оружейный карт-бланш в середине мая этого года. Следом аналогичная просьба к Пентагону прозвучала с Капитолийского холма. В Кремле уверены, что горячие головы Конгресса лишь провоцируют войну до последнего украинца.
Telegram / Посольство России в США