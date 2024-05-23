Антонов разглядел в опасной выходке США истерику от успехов ВС РФ на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о призывах конгрессменов США позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Дипломат уверен, что целью этих провокационных заявлений является дальнейшее втягивание Соединённых Штатов в вооружённый конфликт.

"Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока", — считает глава посольства.

Антонов подчеркнул, что считает подобные выходки опасными и безрассудными. Американские политики вынуждены идти на рискованные шаги, так как продвижение подразделений ВС РФ на фронте вызывает у них истерику, считает дипломат.