Илон Маск напугал: Жители Кубани заметили в ночном небе горящий неопознанный объект

Накануне в небе над Кубанью был замечен светящийся объект, похожий на комету. Огненный хвост был виден в небе над Адлером, Армавиром и Анапой. Многие жители сняли явление на камеру и стали спорить в местных пабликах о том, что же это было на самом деле.

Жители Кубани сняли светящийся в небе объект. Видео © Telegram / Типичная Кубань, Ставрополье с огоньком

Как сообщает Kub Mash, неизвестный объект, который вчера заставил всех понервничать, оказался одним из спутников Илона Маска — Starlink-2653. Известно, что списанный аппарат должен был упасть в 21:52, но начал снижаться на час раньше. По мнению астронавтов, так произошло из-за изменения активности Солнца. Такого же мнения придерживается и телеграм-канал объединения астрономов AstroAlert.

Там даже показали последнюю траекторию полёта спутника, которой оказалась нижняя орбита, переходящая из белой в зелёную и красную линию. Благодаря ей спутник пролетел через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Чёрное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря.

Траектория полёта спутника. Фото © Telegram / AstroAlert

Другие учёные также подтвердили, что огненный хвост, наблюдавшийся над Краснодарским краем, был сгоравшим в атмосфере космическим мусором. По их мнению, скорость движения составляла около 8 км/с по очень пологой траектории, поэтому за ним и оставался след оранжевого цвета. Его смогли наблюдать очевидцы и жители от Туапсе до Волгограда, над Ставропольем начался его развал, и уже над Элистой наблюдались его множественные фрагменты, пишет телеграм-канал "Типичная Кубань".