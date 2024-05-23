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23 мая, 10:26

Один человек убит и 11 ранены при массированной атаке ВСУ на Горловку

Один человек погиб и 11 пострадали из-за массированного обстрела Горловки со стороны Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мужчина 1954 г.р. погиб в автомобиле в поле между селом Озеряновка и посёлком Михайловка. Рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц", — написал он и уточнил, что среди раненых четыре женщины.

По словам Пушилина, в результате сегодняшней атаки в Горловке повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин, в Петровском районе Донецка — ЛЭП. Всего ВСУ обстреливали территорию республики семь раз, выпустив 17 боеприпасов. Также украинские военные применили для атаки ДНР ствольную артиллерию калибра 155-мм.

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Несколькими днями ранее в Куйбышевском районе Донецка рядом с кладбищем при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель.

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Андрей Бражников
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