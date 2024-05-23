Ростовская область создала на границе с Донбассом особую зону для защиты от украинских ДРГ

Особая зона протяжённостью пять километров вводится на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками. На её территории действует специальный правовой режим, аналогичный пограничной, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Находиться и перемещаться по территории зоны теперь можно, только предварительно — за 12 часов — уведомив региональное Пограничное управление ФСБ и при наличии документов, удостоверяющих личность. Решение принято на заседании оперативного штаба Ростовской области, указ губернатор уже подписал.

"Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона", — объяснил глава региона в своём телеграм-канале.