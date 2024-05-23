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23 мая, 10:57

"Гордость наша!": Антон Миранчук показал фото брата-близнеца с кубком Лиги Европы

Антон Миранчук поздравил брата-близнеца Алексея с победой в Лиге Европы

Футболисты Антон и Алексей Миранчуки. Фото © Российский футбольный союз / Михаил Шапаев

Футболисты Антон и Алексей Миранчуки. Фото © Российский футбольный союз / Михаил Шапаев

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поздравил своего брата-близнеца Алексея с победой в Лиге Европы в составе итальянской "Аталанты". Команда Миранчука разгромила немецкий "Байер" и стала обладателем трофея.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) miranchuk__jr60

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) miranchuk__jr60

Хавбек железнодорожников выложил в социальных сетях фото брата с кубком в руках и подписал: "Гордость наша".

Миранчук стал десятым россиянином, выигравшим еврокубок с иностранной командой. Ранее это удавалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов – 1993 с "Марселем"), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА – 1994 с "Интером"), Владимиру Буту (Лига чемпионов – 1997 с "Боруссией" Дортмунд), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА – 2002 с "Фейеноордом"), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА – 2003 и Лига чемпионов – 2004 c "Порту"), Александру Кержакову (Кубок УЕФА – 2007 с "Севильей") и Денису Черышеву (Лига Европы – 2014 с "Севильей" и Лига чемпионов – 2016 с "Реалом"). После триумфа Миранчук опубликовал фотографию с медалью.

"Аталанта" без Миранчука разнесла непобедимый "Байер" и выиграла Лигу Европы
"Аталанта" без Миранчука разнесла непобедимый "Байер" и выиграла Лигу Европы
Андрей Бражников
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