Бывший сотрудник ОБСЕ раскрыл ложь в отчётах Киева с 2014 года Экс-офицер ОБСЕ Боссхард сообщил о манипуляциях в отчётах Киева с 2014 года 23 мая, 11:05 Машина ОБСЕ на Украине. Обложка © ТАСС / Максим Терещенко

Киев постоянно искажал данные, которые требовалось отсылать в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене с 2014 года. Об этом рассказал Донецкому агентству новостей бывший сотрудник специальной мониторинговой миссии на Украине Ральф Боссхард. В частности, его швейцарские коллеги постоянно возмущались подтасовкой сведений киевской стороной.

"…Они были разочарованы, поскольку видели, что между отчётами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киев, и отчётами, которые получили в конце-концов делегации в Вене, была достаточно большая разница. Происходила, конечно, фильтрация и манипуляция уже в Киеве, и потом, думаю, тоже в Вене", — пояснил Боссхард.

Он числился в миссии ОБСЕ на Украине начиная с 2014 года, а также занимал пост военного советника постоянного представителя Швейцарии при ОБСЕ и посла Швейцарии в Киеве. Именно тогда Боссхард заметил, что Киев жонглирует данными по обстрелам Донбасса, стараясь выставить себя в лучшем свете.

Ранее Москва потребовала от ОБСЕ выступить с жёстким осуждением удара украинской армии по Белгороду, а также не допускать двойных стандартов при рассмотрении преступлений киевского режима.

Авторы Татьяна Миссуми