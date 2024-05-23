Суд арестовал замглавы УФСИН Подмосковья по подозрению во взятке

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева, который был задержан ранее по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева. Видео © Life.ru

"Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал заместителю начальника УФСИН России по Московской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года", — рассказали в суде.

Там также уточнили, что, по версии следствия, Талаев по предварительной договоренности с другими фигурантами дела получил взятку от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД".