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Регион
23 мая, 11:37

Суд арестовал замглавы УФСИН Подмосковья по подозрению во взятке

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева, который был задержан ранее по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева. Видео © Life.ru

"Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал заместителю начальника УФСИН России по Московской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года", — рассказали в суде.

Там также уточнили, что, по версии следствия, Талаев по предварительной договоренности с другими фигурантами дела получил взятку от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД".

Задержан замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин
Задержан замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Напомним, о задержании замглавы УФСИН по Московской области Владимира Талаева стало известно в четверг, 23 мая. Подполковник подозревается в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ (ч. 5), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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