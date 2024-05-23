"Лети, моя сестрёнка": Рак унёс жизнь ещё одного члена семьи Жанны Фриске Двоюродная сестра Жанны Фриске умерла от рака после 14 лет терапии 23 мая, 12:16 Татьяна Гончаренко. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Friske

Двоюродная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске тоже умерла от онкологии. Татьяна Гончаренко боролась с тяжёлым заболеванием на протяжении 14 лет, но в начале мая этого года её состояние резко ухудшилось.

"Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая и так рано ушла. Лети, моя сестрёнка. Я тебя очень люблю и буду помнить", — написала в соцсети родная сестра Жанны Фриске Наталья.

Она просила два года назад пользователей Сети о финансовой помощи на дорогостоящее лечение родственницы. Тогда Наталья писала, что Татьяне стало значительно хуже и метастазы обнаружены в печени и позвоночнике, а химиотерапию девушке приходится проходить раз в неделю, что истощает её организм.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, что его дочь, которая в 2015 году умерла из-за опухоли мозга, крайне тяжело переносила болезнь. Иногда экс-солистку "Блестящих" даже приходилось привязывать к кровати, чтобы она себе не навредила.

Авторы Татьяна Миссуми